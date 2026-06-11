الأرجنتين تستعيد صدارة التصنيف العالمي والمغرب سابعاً

زيوريخ-سانا

استعادت الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، عشية انطلاق حملة الدفاع عن لقبها في كأس العالم، فيما يستهل منتخب المغرب البطولة في مركز سابع غير مسبوق.

وواصل المغرب تقدمه على لائحة التصنيف بارتقائه مركزاً واحداً، وبات سابعاً في أفضل ترتيب له على الإطلاق منذ إنشاء لائحة التصنيف العالمي في آب 1993، متجاوزاً هولندا التي تراجعت الى المركز الثامن بخسارتها أمام الجزائر 0-1 ودياً.

وحافظت الجزائر على مركزها الثامن والعشرين برصيد 1571.03 نقطة.

وتراجعت تونس مركزاً واحداً وأصبحت في المركز 45 على غرار المنتخب القطري الذي يأتي في المرتبة الـ 56 أمام العراق الذي بقي في الرتبة الـ 57.

وحافظت السعودية والأردن على مركزيهما الـ61 والـ63 توالياً.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين 1877.27 نقطة (+2)

2- إسبانيا 1874.71

3- فرنسا 1870.70 (-2)

4- إنكلترا 1828.02

5- البرتغال 1767.85

6- البرازيل 1765.86

7- المغرب 1755.10 (+1)

8- هولندا 1753.57 (-1)

9- بلجيكا 1742.24

10- ألمانيا 1735.77