برشلونة يفعّل بند شراء حمزة عبد الكريم قبل انطلاق كأس العالم

zVb3w4V7 004 برشلونة يفعّل بند شراء حمزة عبد الكريم قبل انطلاق كأس العالم

مدريد-سانا

قبيل انطلاق منافسات كأس العالم غداً، حسم نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي مستقبل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، الذي خاض فترة إعارة مع فريق الشباب في النادي الكتالوني.
 
وأعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب، لينتقل نهائياً إلى صفوفه، في خطوة تهدف إلى ضمان استمراره قبل مشاركته المرتقبة مع المنتخب المصري في كأس العالم، وتفادي تلقيه عروضاً احترافية من أندية أخرى.
 
وكان عبد الكريم قد انتقل من الأهلي إلى فريق الشباب ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة ستة أشهر، ورغم تأخر انضمامه إلى فريق الرديف بسبب إجراءات إدارية، إلا أنه نجح في الأسابيع الأخيرة من الموسم في إبراز موهبته وإثبات أحقيته بالاستمرار مع النادي الإسباني.
 
وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن هانز فليك، مدرب الفريق الأول، معجب بإمكانات اللاعب الشاب، ويرغب في منحه فرصة خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول.
 
ويستعد عبد الكريم للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026، حيث سيصبح أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ البطولة.

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