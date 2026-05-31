كوناتيه ينضم إلى قائمة المغادرين في ليفربول

Untitled 8 4 كوناتيه ينضم إلى قائمة المغادرين في ليفربول

لندن-سانا

انضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه إلى قائمة المغادرين في فريق ليفربول الإنكليزي، بعدما دافع عن ألوانه طيلة خمسة أعوام، وفق ما أعلن النادي اليوم الأحد.

وجاء انفصال كوناتيه عن ليفربول بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد الذي ينتهي في حزيران المقبل.

ولحق كوناتيه بالهداف المصري محمد صلاح واللاعب الأسكتلندي أندي روبرتسون اللذين وصلا إلى نهاية مسيرتهما مع ليفربول.

وقال النادي في بيان: “يؤكد ليفربول أن إبراهيما كوناتيه سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف”.

وأضاف البيان: “سيغادر كوناتيه مع خالص شكرنا وتقديرنا للمساهمة التي قدمها، ويتمنى له الجميع في النادي كل التوفيق في المستقبل”.

منتخب سوريا البارالمبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة يفوز على المنتخب اليمني ببطولة الكويت
أتلتيكو مدريد يضم الفرنسي كليمون لونغليه
بايرن ميونيخ يهزم ريال مدريد وآرسنال يتجاوز سبورتنغ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
فوز سلمية والجيش والوحدة في دوري كرة الطائرة للرجال
النمسا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك