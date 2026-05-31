كوناتيه ينضم إلى قائمة المغادرين في ليفربول

لندن-سانا

انضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه إلى قائمة المغادرين في فريق ليفربول الإنكليزي، بعدما دافع عن ألوانه طيلة خمسة أعوام، وفق ما أعلن النادي اليوم الأحد.

وجاء انفصال كوناتيه عن ليفربول بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد الذي ينتهي في حزيران المقبل.

ولحق كوناتيه بالهداف المصري محمد صلاح واللاعب الأسكتلندي أندي روبرتسون اللذين وصلا إلى نهاية مسيرتهما مع ليفربول.

وقال النادي في بيان: “يؤكد ليفربول أن إبراهيما كوناتيه سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف”.

وأضاف البيان: “سيغادر كوناتيه مع خالص شكرنا وتقديرنا للمساهمة التي قدمها، ويتمنى له الجميع في النادي كل التوفيق في المستقبل”.