اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎

دمشق-سانا
أحرز اللاعب بشير عيتي لقب بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال، التي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بعد منافسات استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة نخبة أبطال الشطرنج في سوريا.
وحل اللاعب عيتي بالمركز الأول بعد أن حصد 9 نقاط، تاركاً المركز الثاني للاعب آرام آدم بسبع نقاط ونصف، ثم رودي بكر بالمركز الثالث بسبع نقاط متقدماً، بعد كسر التعادل، على طلال الزعيم ورضا عبد الكريم اللذين حققا الرصيد ذاته من النقاط، وحلا في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
يشار إلى أنه شارك بالمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 12 لاعباً، حيث جاءت المرحلة النهائية بعد عدة مراحل، فكانت البداية على مستوى المحافظات ليتأهل منها عدد من اللاعبين إلى المرحلة التمهيدية، ومنها إلى المرحلة النهائية.