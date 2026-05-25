اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎

دمشق-سانا‏

أحرز اللاعب بشير عيتي لقب بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال، ‏التي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين في مدينة الفيحاء الرياضية ‏بدمشق، بعد منافسات استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة نخبة أبطال ‏الشطرنج في سوريا.‎

وحل اللاعب عيتي بالمركز الأول بعد أن حصد 9 نقاط، تاركاً ‏المركز الثاني للاعب آرام آدم بسبع نقاط ونصف، ثم رودي ‏بكر بالمركز الثالث بسبع نقاط متقدماً، بعد كسر التعادل، على ‏طلال الزعيم ورضا عبد الكريم اللذين حققا الرصيد ذاته من النقاط، ‏وحلا في المركزين الخامس والسادس على التوالي‎.‎

يشار إلى أنه شارك بالمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 12 لاعباً، ‏حيث جاءت المرحلة النهائية بعد عدة مراحل، فكانت البداية على ‏مستوى المحافظات ليتأهل منها عدد من اللاعبين إلى المرحلة ‏التمهيدية، ومنها إلى المرحلة النهائية‎.‎