اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎

w3f3akx8 0 11 اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎

دمشق-سانا‏

أحرز اللاعب بشير عيتي لقب بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال، ‏التي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين في مدينة الفيحاء الرياضية ‏بدمشق، بعد منافسات استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة نخبة أبطال ‏الشطرنج في سوريا.‎

وحل اللاعب عيتي بالمركز الأول بعد أن حصد 9 نقاط، تاركاً ‏المركز الثاني للاعب آرام آدم بسبع نقاط ونصف، ثم رودي ‏بكر بالمركز الثالث بسبع نقاط متقدماً، بعد كسر التعادل، على ‏طلال الزعيم ورضا عبد الكريم اللذين حققا الرصيد ذاته من النقاط، ‏وحلا في المركزين الخامس والسادس على التوالي‎.‎

يشار إلى أنه شارك بالمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 12 لاعباً، ‏حيث جاءت المرحلة النهائية بعد عدة مراحل، فكانت البداية على ‏مستوى المحافظات ليتأهل منها عدد من اللاعبين إلى المرحلة ‏التمهيدية، ومنها إلى المرحلة النهائية‎.‎

0 3 1 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 4 1 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 5 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 6 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 8 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 12 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 13 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 14 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 16 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
0 17 scaled اللاعب بشير عيتي يحرز لقب بطولة الجمهورية للشطرنج بفئة ‏الرجال‎ ‎
آرسنال يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
انطلاق الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الأول في المكتبة الوطنية بدمشق
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
فعالية رياضية للأطفال الأيتام بحمص احتفاءً باليوم العالمي للرياضة
الدفاع: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود السورية اللبنانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك