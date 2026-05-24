توتنهام يضمن البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز وهبوط وست هام

لندن-سانا

ضمن فريق توتنهام هوتسبير البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم القادم بعد فوزه على ضيفه إيفرتون 1-0، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات الموسم الحالي.

سجل البرتغالي جواو بالينيا في الدقيقة 43، هدف الفوز مانحاً فريقه بطاقة البقاء بين أندية النخبة.

في المقابل هبط وست هام يونايتد إلى الشامبيونشيب رغم فوزه على ضيفه ليدز يونايتد 3-0.

سجل لوست هام فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 67، وجارود بوين في الدقيقة 79، وكالوم ويلسون في الدقيقة 90+4.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز 17 برصيد 41 نقطة، أما وست هام ففي المركز 18 برصيد 39 نقطة، وانضم إلى بيرنلي وولفرهامبتون.