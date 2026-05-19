سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

القاهرة-سانا

جرى اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وجاءت المجموعات الـ 12 على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: المغرب، الغابون، النيجر، ليسوتو

المجموعة الثانية: مصر، أنغولا، مالاوي، جنوب السودان

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا

المجموعة الخامسة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى

المجموعة السابعة: الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو

المجموعة الثامنة: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة التاسعة: الجزائر، زامبيا، توغو، بوروندي

المجموعة العاشرة: السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا

المجموعة الحادية عشرة: مالي، الرأس الأخضر، رواندا، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو

وتُقام هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من الـ 19 من حزيران إلى الـ 17 من تموز 2027.