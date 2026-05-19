سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

القاهرة-سانا

جرى اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وجاءت المجموعات الـ 12 على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: المغرب، الغابون، النيجر، ليسوتو
المجموعة الثانية: مصر، أنغولا، مالاوي، جنوب السودان
المجموعة الثالثة: كوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال
المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا
المجموعة الخامسة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي
المجموعة السادسة: بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى
المجموعة السابعة: الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو
المجموعة الثامنة: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا
المجموعة التاسعة: الجزائر، زامبيا، توغو، بوروندي
المجموعة العاشرة: السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا
المجموعة الحادية عشرة: مالي، الرأس الأخضر، رواندا، ليبيريا
المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو

وتُقام هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من الـ 19 من حزيران إلى الـ 17 من تموز 2027.

