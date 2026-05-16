المهاجم محمد الواكد يتربع على قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السوري

دمشق-سانا

تربع المهاجم محمد الواكد على عرش الهدافين التاريخيين للدوري السوري بكرة القدم، ‏بتسجيله هدفين مع فريقه الجيش في المباراة الأخيرة للفريق ببطولة الدوري أمام فريق ‏جبلة، ليرفع رصيده إلى 170 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري.‏

محمد الواكد، البالغ من العمر 41 عاماً، ما يزال يقدم أداءً مميزاً، ويشكل إضافة مهمة ‏لفريقه، ومن المرجح أن يرفع غلته من الأهداف فيما تبقى من عمر بطولة الدوري، ‏مستفيداً من خبرته الكبيرة في هز الشباك واقتناص الفرص.‏

وتوزعت أهداف الواكد الـ 170 في الدوري السوري الممتاز، بين 129 هدفاً بقميص ‏فريق الجيش، و23 هدفاً مع دمشق الأهلي، إضافة إلى 18 هدفاً مع الشرطة، ليعتلي ‏صدارة الهدافين للمسابقة متجاوزاً رقم المهاجم رجا رافع.‏

وتُوّج الواكد خلال مسيرته بلقب هدّاف الدوري السوري الممتاز أربع مرات، وذلك في ‏مواسم 2018- 2019، و2019- 2020، و2021- 2022، إضافة إلى موسم 2023- ‌‏2024، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ المسابقة، كما حقق رقماً استثنائياً ‏بتسجيله أهدافاً في 19 موسماً مختلفاً من الدوري السوري.‏

كما يحمل الواكد الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلاً لـ”هاتريك” في تاريخ الدوري ‏السوري برصيد 12 “هاتريك”، بينها أربع مرات سجل فيها “سوبر هاتريك”.‏