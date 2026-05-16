المهاجم محمد الواكد يتربع على قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السوري

دمشق-سانا
تربع المهاجم محمد الواكد على عرش الهدافين التاريخيين للدوري السوري بكرة القدم، بتسجيله هدفين مع فريقه الجيش في المباراة الأخيرة للفريق ببطولة الدوري أمام فريق جبلة، ليرفع رصيده إلى 170 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري.
محمد الواكد، البالغ من العمر 41 عاماً، ما يزال يقدم أداءً مميزاً، ويشكل إضافة مهمة لفريقه، ومن المرجح أن يرفع غلته من الأهداف فيما تبقى من عمر بطولة الدوري، مستفيداً من خبرته الكبيرة في هز الشباك واقتناص الفرص.
وتوزعت أهداف الواكد الـ 170 في الدوري السوري الممتاز، بين 129 هدفاً بقميص فريق الجيش، و23 هدفاً مع دمشق الأهلي، إضافة إلى 18 هدفاً مع الشرطة، ليعتلي صدارة الهدافين للمسابقة متجاوزاً رقم المهاجم رجا رافع.
وتُوّج الواكد خلال مسيرته بلقب هدّاف الدوري السوري الممتاز أربع مرات، وذلك في مواسم 2018- 2019، و2019- 2020، و2021- 2022، إضافة إلى موسم 2023- 2024، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ المسابقة، كما حقق رقماً استثنائياً بتسجيله أهدافاً في 19 موسماً مختلفاً من الدوري السوري.
كما يحمل الواكد الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلاً لـ”هاتريك” في تاريخ الدوري السوري برصيد 12 “هاتريك”، بينها أربع مرات سجل فيها “سوبر هاتريك”.