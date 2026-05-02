الحرية يلحق الخسارة بالوحدة في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تمكن الحرية من إلحاق الهزيمة بالوحدة بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما بملعب الفيحاء في دمشق.

وسجل هدفي الحرية كل من محمد عثمان بالخطأ في مرماه، ومحمد مصطفى.

وشهدت الجولة ذاتها فوزاً ثميناً لحمص الفداء على أهلي حلب المتصدر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية بحلب.

وفي اللاذقية فاز تشرين على الفتوة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي، بينما تغلّب الكرامة بالنتيجة ذاتها على دمشق الأهلي في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي في حمص.

وعلى الملعب البلدي في حماة، فاز الطليعة على خان شيخون بهدف دون رد، بينما حقق أمية فوزاً مهماً على جبلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي في إدلب، وانتهت مباراة الشرطة والجيش على ملعب الفيحاء بدمشق بالتعادل بهدف لكل منهما.

يشار إلى أن مباراة الشعلة وحطين في هذه الجولة تأجلت إلى موعد لاحق.

وبقي أهلي حلب في صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، يليه حمص الفداء برصيد 41 نقطة، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 36 في المركز الثالث.

