الوحدة يواجه الحرية في ختام الجولة الـ 19 للدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

يلتقي الوحدة مع ضيفه الحرية اليوم السبت في ختام الجولة التاسعة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وذلك على أرض ملعب الفيحاء بدمشق.

ويسعى الوحدة صاحب الأرض لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه بالمركز الثالث، والذي يحتله برصيد 36 نقطة قبل خوض هذه المباراة، وبفارق 5 نقاط عن حمص الفداء الوصيف، فيما يطمح الحرية الحادي عشر بـ 19 نقطة بالتقدم أكثر بالترتيب من بوابة منافسه الوحدة رغم صعوبة المباراة.

وكانت الجولة الـ 19 انطلقت أمس الجمعة، وشهدت فوزاً ثميناً لحمص الفداء على أهلي حلب المتصدر، بهدف نظيف في مباراتهما على ملعب الحمدانية بحلب.

وفي اللاذقية، فاز تشرين على الفتوة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي، فيما تغلّب الكرامة بالنتيجة ذاتها على دمشق الأهلي في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي في حمص.

وعلى الملعب البلدي في حماة، فاز الطليعة على خان شيخون بهدف دون رد، فيما حقق أمية فوزاً مهماً على جبلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي في إدلب، بينما انتهت مباراة الشرطة والجيش على ملعب الفيحاء بدمشق بالتعادل بهدف لكل منهما.

يشار إلى أن مباراة الشعلة وحطين في هذه الجولة تأجلت إلى موعد لاحق.