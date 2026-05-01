نادي جرمانا يبلغ التجمع المؤهل للدرجة الأولى لكرة القدم

دمشق-سانا

بلغ نادي جرمانا التجمع المؤهل للدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على نادي الضمير بخمسة أهداف دون رد، في مباراة إياب الدور نصف النهائي بدوري الدرجة الثانية، والتي جمعتهما اليوم على ملعب جرمانا.

وفرض جرمانا سيطرته على مجريات اللقاء من حيث الأداء واللياقة والفعالية الهجومية، ليترجم أفضليته إلى أهداف متتالية.

افتتح التسجيل يوسف قوجة في الدقيقة 21، قبل أن يعزز مهند مداد النتيجة في الدقيقة 31، ثم أضاف مارك مخول الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، واصل جرمانا تفوقه عبر نديم داوود في الدقيقة 47، واختتم عبد الله حيون الخماسية في الدقيقة 57.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت أيضاً لصالح جرمانا بهدفين دون مقابل، ليؤكد تفوقه بمجموع (7-0) في مجموع المباراتين من نصف النهائي.

وبهذا الفوز، رافق جرمانا نادي عرطوز إلى التجمع المؤهل، بعد أن حقق الأخير بدوره انتصاراً عريضاً على نادي جيرود بخمسة أهداف دون رد، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء.