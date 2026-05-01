اتحاد “المواي تاي” يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية لفئتي الرجال والسيدات

دمشق-سانا

يستعد اتحاد “المواي تاي” لإقامة بطولة الجمهورية لفئتي الرجال والسيدات خلال الفترة من الـ 7 إلى الـ 9 من الشهر الجاري في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وقال أمين سر اتحاد “المواي تاي” سلمان عيسى لـ سانا: إن البطولة محطة أساسية لاختيار أفضل اللاعبين الذين سيمثلون سوريا، حيث سيقيم الاتحاد تجارب انتقاء للمنتخب بعد الانتهاء من البطولة في إطار التحضير للبطولات الخارجية، ولا سيما بطولة العالم التي ستقام في ماليزيا في الشهر القادم.

يشار إلى أن الاتحاد سيقيم عملية مطابقة الأوزان للاعبين المشاركين قبل يوم من البطولة، التي من المتوقع أن تحظى بمنافسات قوية نظراً لمشاركة أبطال الأندية من مختلف المحافظات.