رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد استمرار دعم الاتحاد السوري وتطوير البنية التحتية الرياضية

اوتاوا-سانا

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، حرص الاتحاد القاري على الوقوف إلى جانب الاتحاد السوري وتقديم أشكال الدعم اللازم كافة لتطوير اللعبة في سوريا بمختلف المجالات.

و أكد خلال اجتماع رسمي مع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة فراس تيت، عقد على هامش أعمال الجمعية العمومية السادسة والثلاثين للاتحاد الآسيوي في كندا، على ضرورة تطوير علاقات التعاون القائم بين الاتحادين السوري والآسيوي بما يخدم مصلحة الكرة السورية.

وحضر الاجتماع من الجانب السوري محمد فادي الدباس نائب رئيس الاتحاد، ومحمد فادي الرباط الأمين العام، كما حضره عن الجانب الآسيوي وحيد كرداني الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي.

وأعرب الوفد السوري عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الآسيوي، ولا سيما في مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية ضمن برنامج (AFC Equal Pitch).

وفي سياق اللقاء، وجه وفد الاتحاد السوري دعوة رسمية لآل خليفة لزيارة سوريا، حيث أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ترحيبه بهذه الدعوة.

فياريال يستعيد المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم
بطولة التحرير لفروسية قفز الحواجز.. إطلالة رياضية وطنية مرتقبة لعشاق الفروسية
المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي في كأس العرب
تواصل منافسات دوري الكرة الطائرة للسيدات
النبك يفوز على محردة في إياب دوري كرة اليد للسيدات
