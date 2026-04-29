إنفانتينو: دعم كامل لكرة القدم السورية وزيارة إلى دمشق بعد مونديال 2026

أوتاوا-سانا

عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اجتماعاً مع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد فراس تيت، وذلك على هامش كونغرس الفيفا في كندا.

وخلال اللقاء، وجّه فراس تيت دعوة رسمية لإنفانتينو لزيارة سوريا، بعد أن استعرض ملفاً متكاملاً حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية خلال السنوات الماضية، والحاجة الملحّة لدعم الفيفا في إعادة تأهيل الملاعب والبنى التحتية وتطوير مختلف مفاصل اللعبة.

من جانبه، أكد إنفانتينو حرص الاتحاد الدولي على تقديم الدعم الكامل للاتحاد السوري، بما يشمل تطوير الملاعب والارتقاء بالمسابقات المحلية والاهتمام بالفئات العمرية، معلناً عزمه زيارة سوريا خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن إنفانتينو موافقة الاتحاد الدولي على البدء بالمشروع الخاص بدعم كرة القدم السورية في مجال البنى التحتية، إلى جانب العمل على تسريع رفع الحظر عن الملاعب السورية بأقصى سرعة ممكنة، على أن يتم وضع حجر الأساس والإعلان الرسمي عن المشروع خلال الزيارة المرتقبة لـ إنفانتينو إلى سوريا، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وحضر الاجتماع من الاتحاد السوري محمد فادي الدباس نائب الرئيس، ومحمد فادي الرباط الأمين العام، ومن الاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم الأمين العام لـ FIFA، وسانجيفان بالاسينغام مدير الاتحادات الوطنية لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا.