نادي النعمان يتغلب على كفرتخاريم في منافسات دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم

إدلب-سانا

حقق نادي النعمان فوزاً مثيراً على كفرتخاريم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إدلب البلدي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كفرتخاريم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتمكن النعمان من قلب النتيجة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين، ليحسم اللقاء لصالحه بفوز مستحق.

وأشار لاعب نادي معرة النعمان يوسف شنان، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة عبر تدريبات مكثفة قبل اللقاء، وتمكن من قلب النتيجة في الشوط الثاني لصالحه بفضل تبديلات المدرب الناجحة، ما ساعد الفريق على كسب نقاط المباراة وتحقيق فوز ثمين.

وفي تصريح مماثل، ذكر مدرب نادي كفرتخاريم كنعان دبل، أن فريقه قدم شوطاً أول قوياً وسيطر على مجرياته وترجم تفوقه بالتقدم بهدفين مقابل هدف، إلا أن الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص المحققة حرمت الفريق من نقاط المباراة، مشيراً إلى أن نادي النعمان فريق قوي ونجح بتبديلاته في الشوط الثاني بصنع الفارق على أرض الملعب.

وبهذا الفوز رفع نادي النعمان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كفرتخاريم عند 9 نقاط في المركز الثاني على سلم الترتيب.

