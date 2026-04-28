سحب قرعة الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

دمشق-سانا

سحبت اليوم الثلاثاء قرعة الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي جرت في مقر اتحاد كرة القدم بدمشق، بمشاركة عشرة فرق وزعت على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى فرق النواعير وخطاب وشرطة حلب والجهاد والنضال، بينما ضمت الثانية عمال حماة وشرطة حماة والرواد والهلال ودوما.

وينص نظام اللعب في الدور الثاني على أن تلعب الفرق فيما بينها مباريات من مرحلة واحدة، وعلى أرض محايدة.

ويلعب في الدور النهائي من المسابقة على بطاقتي الصعود متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان مباشرة إلى الدوري الممتاز.

