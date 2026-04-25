الأهلي السعودي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياض-سانا

أحرز فريق الأهلي السعودي لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، بفوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف دون رد بعد التمديد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ملعب الإنماء بجدة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي حسمه الفريق السعودي بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 96.

وكان لاعب الأهلي زكريا الهوساوي تعرض للطرد في الدقيقة 68.

وبذلك يُتوج الأهلي باللقب الآسيوي للموسم الثاني على التوالي، والثاني في تاريخه أيضاً، بعدما حسمه في الموسم الماضي على حساب فريق ياباني آخر، وهو كاواساكي فرونتال.

أصبح الأهلي ثاني أكثر الفرق السعودية تتويجاً باللقب، بالتساوي مع جاره الاتحاد، خلف فريق الهلال، الأكثر تتويجاً في القارة، برصيد 4 ألقاب.

كما بات هذا اللقب هو الثامن الذي تحمله الفرق السعودية، لتكون ثاني أكثر الفرق تتويجاً أيضاً، بالتساوي مع الفرق اليابانية، بفارق 4 ألقاب خلف الأندية الكورية الجنوبية التي حصدت اللقب 12 مرة.