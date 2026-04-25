ليفربول يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

حقق ليفربول الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب أنفيلد.

وسجل ليفربول هدفين عن طريق أليكسندر إيساك وإندري روبرتسون في الدقيقتين الـ 35 والـ 40 على التوالي، ليقلص دانيال مونوز النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة الـ 71، قبل أن يقضي فلوريان فيرتس على آمال كريستال بالاس بالعودة للمباراة بالهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الـ 90+6.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة في المركز الرابع، أما كريستال بالاس فبقي في المركز الـ 13 برصيد 43 نقطة.

