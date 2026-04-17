حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

0A6A1847 حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

حماة-سانا

حقق نادي حلفايا فوزاً مهماً على العاصي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت اليوم بالملعب الصناعي ضمن الجولة الثالثة من دوري حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم للرجال.

0A6A1844 حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

وكان فريق حلفايا تعادل سابقاً، ضمن الدوري، مع طيبة الإمام 1-1 ثم فاز على تلدرة 3-2، فيما فاز العاصي على مرج مطر 2-0 وعلى طيبة الإمام 2-1.

ويتصدر حلفايا ترتيب فرق المجموعة الثانية بالدوري برصيد سبع نقاط وضمن تأهله إلى الدور الثاني، فيما تراجع العاصي إلى المركز الثاني بست نقاط.

ويشارك في بطولة حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم عشرة فرق قسمت إلى مجموعتين في الدور الأول بواقع خمسة فرق لكل مجموعة.

0A6A1848 حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1856 حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1859 حلفايا يتفوق على العاصي في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
