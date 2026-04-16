غداً انطلاق ذهاب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

تنطلق غداً الجمعة منافسات مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال، بمشاركة أندية السلمية، والجيش، والشرطة، والوحدة، وأبو حمام، وخان شيخون، وكنصفرة، وعامودا، والفرات.

وفي التفاصيل تقام المباريات في صالتي الفيحاء والشرطة في دمشق، وصالة ناصح علواني في حماة.

مباريات الجولة الأولى تشهد لقاء الوحدة مع أبو حمام، والجيش مع الفرات، على التوالي في صالة الفيحاء، بينما يتواجه الشرطة مع كنصفرة في صالة الشرطة، وسلمية مع خان شيخون في صالة ناصح علواني.

وتشهد البطولة هذا الموسم تنافساً قوياً بين الأندية مع عودة عدد من الفرق إلى المشاركة مجدداً في مسعى لاستعادة مكانتها في الممتاز.