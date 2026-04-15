الكرامة يخطف فوزا مثيراً من مضيفه النواعير في دوري كرة السلة

حماة-سانا

تمكن فريق الكرامة من تجاوز مضيفه النواعير 88-87 نقطة بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في حماة، ضمن منافسات إياب بطولة الدوري للرجال بكرة السلة.

وجاءت المباراة ندية ومتكافئة بين الفريقين على مدار أرباع اللقاء، ولم تحسم نتيجتها حتى الثواني الأخيرة التي ابتسمت لفريق الكرامة، فيما تعرض النواعير لخسارته الأولى هذا الموسم على أرضه وبين جمهوره.

وأنهى الكرامة النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق 4 نقاط بواقع 36-32، وفي النصف الثاني من المباراة كاد النواعير أن يحسم النتيجة لصالحه، بعد تقدمه بفارق 3 نقاط قبل 13 ثانية على نهاية المباراة، لكن الكرامة تمكن من خطف التعادل في الثانية الأخيرة ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً حسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة.

بهذه النتيجة رفع الكرامة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل النواعير المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

