الجمعة القادم.. انطلاق المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تنطلق الجمعة القادم منافسات إياب الدوري الممتاز لكرة القدم للرجال، بإقامة 7 مباريات، أبرزها لقاء القمة الذي يجمع الوحدة مع الكرامة على ملعب الفيحاء بدمشق.

ويسعى الوحدة إلى تشديد الخناق على متصدر الدوري أهلي حلب، عندما يواجه الكرامة رابع ترتيب الدوري.

ويستهل أهلي حلب مباريات الإياب بلقاء خان شيخون الثالث عشر على جدول الترتيب، وعينه على الابتعاد في الصدارة، وذلك في المباراة التي تجمعهما في ملعب إدلب البلدي.

ويستقبل حمص الفداء، ثالث الترتيب، ضيفه دمشق الأهلي في ملعب حمص البلدي، كما يحل أمية آخر الترتيب ضيفاً على الحرية صاحب المركز الـ 11 في ملعب الحمدانية بحلب.

أما حطين الخامس فيلتقي مع الشرطة العاشر في ملعب اللاذقية البلدي، في حين يلتقي الفتوة مع الطليعة في ملعب دير الزور البلدي.

وفي مباراة عنوانها الخروج من مراكز الهبوط، يلتقي جبلة مع ضيفه الشعلة في ملعب جبلة البلدي.

وتختتم السبت الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز بلقاء يجمع الجيش مع تشرين في ملعب الفيحاء.