كلاسيكو الوحدة وأهلي حلب.. قمة مرتقبة في كرة السلة للرجال مساء اليوم

دمشق-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية مساء اليوم الثلاثاء نحو صالة راتب الشيخ نجيب في دمشق، حيث يقام الكلاسيكو بين الوحدة وضيفه أهلي حلب، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من إياب دوري كرة السلة للرجال.

ويدخل الوحدة اللقاء بشعار “رد الاعتبار” ومصالحة جماهيره بعد كبوته المفاجئة أمام الحرية في الجولة الماضية، ساعياً لتعويض خسارته في مرحلة الذهاب التي حسمها الأهلي بفارق ضئيل (65-60).

وفي المقابل، يتطلع أهلي حلب لمواصلة عروضه القوية تحت قيادة مدربه اللبناني جاد الحاج، الذي نجح في إعادة التوازن والزخم للفريق خلال الجولتين الماضيتين.

ويتوقع أن تكون المباراة، التي تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، تكتيكية بامتياز، حيث ستلعب التفاصيل الصغيرة والتركيز الذهني الدور الحاسم في تحديد هوية الفائز بلقاء لا يقبل القسمة على اثنين.