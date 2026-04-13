مواجهة مرتقبة بين حمص الفداء والحرية بدوري سلة الرجال

حمص-سانا

يلتقي فريق حمص الفداء في ملعبه، ضيفه الحرية مساء اليوم، في مواجهة مرتقبة تحمل ملامح الإثارة والندية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

ويدخل أصحاب الأرض، اللقاء بجاهزية فنية عالية، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور، ومعنويات الفوز الأخير على الشبيبة، حيث يتطلع حمص الفداء لتحقيق الفوز والقفز إلى الصدارة.

من جانبه، يسعى الحرية لمواصلة عروضه القوية التي ميّزت أداءه في مرحلة الإياب، وخاصة بعد فوزه الأخير على الوحدة، ولتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتثبيت أقدامه في “الفاينال 6”.

المباراة تبقى مفتوحة الاحتمالات، ورغم امتلاك حمص الفداء مقومات التفوق والخبرة، إلا أن الحرية بقيادة مدربه عبود شكور، قادر على خلط الأوراق وقلب التوقعات، ورد دين مباراة الذهاب، التي حسمها الأول بنتيجة 80 – 67.

يذكر أن النواعير يتصدر ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يليه الوحدة وحمص الفداء بالرصيد ذاته.