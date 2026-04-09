اليوم انطلاق إياب دوري كرة اليد للسيدات

دمشق-سانا

تنطلق اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري كرة اليد للسيدات، الذي ينظمه اتحاد اللعبة، ابتداء من اليوم وحتى الثامن من أيار القادم بمشاركة أندية محردة والنبك وقاسيون والكرامة والنبك والشرطة.

ويلتقي اليوم محردة والنبك على صالة محردة في حماة، فيما تُستكمل المنافسات يوم غد الجمعة، بلقاء يجمع قاسيون والشرطة على صالة الجلاء في دمشق.

وكانت مرحلة الذهاب اختتمت بتصدر الشرطة ترتيب الفرق برصيد 5 نقاط، يليه النبك ثانياً، والكرامة ثالثاً بالرصيد ذاته، ويفصل بينهم فرق الأهداف خلال مواجهات الأندية الثلاثة فقط، وفقاً للائحة مسابقات الاتحاد العربي السوري لكرة اليد المعتمدة لكسر التعادل.