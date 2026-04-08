برشلونة يسقط أمام أتليتيكو وباريس سان جيرمان يتجاوز ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد وباريس-سانا

حسم أتليتيكو مدريد الإسباني، المواجهة أمام مضيفه ومواطنه برشلونة بتغلّبه عليه بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر الأرجنتيني جوليان ألفاريز بافتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 45، وضاعف فريق العاصمة الإسبانية النتيجة عبر النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70، مستفيدا من النقص العددي في صفوف برشلونة بعد طرد مدافعه كوبارسي نهاية الشوط الأول.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في مدريد، حيث تبدو حظوظ أتليتيكو أكبر للعبور إلى الدور نصف النهائي، وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته تخطّى باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، عقبة ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدفين دون رد.

وافتتح ديزيري دوي التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة  11، وأضاف  الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني  في الدقيقة  65.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أنفيلد” في إنكلترا في مهمة صعبة لأصحاب الأرض لحجز تذكرة للدور نصف النهائي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

