ريال بيتيس الإسباني يتعادل مع براغا البرتغالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي

لشبونة-سانا

فرض ريال بيتيس الإسباني التعادل على مضيفه براغا البرتغالي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

وافتتح فلوريان غريليتش التسجيل مبكراً للفريق البرتغالي في الدقيقة 5، لكن الضيوف تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة 62 عبر كوتشو هيرنانديز من ركلة جزاء.

وتُجرى مواجهة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية، حيث ستكون المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات مع أفضلية ريال بيتيس، الذي سيلعب على أرضه وبين جماهيره وسيبذل قصارى جهده للعبور إلى نصف نهائي البطولة.

