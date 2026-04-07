حمص الفداء يحسم المواجهة أمام جاره الكرامة بفوز بفارق 19 نقطة في دوري كرة السلة

حمص-سانا

حسم فريق حمص الفداء لقاء الديربي مع جاره الكرامة بالفوز بنتيجة 92-73 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد، ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة السلة.

وفرض فريق حمص الفداء أفضليته على مدار أرباع اللقاء وسط تألق لاعبيه في التسجيل من داخل وخارج القوس، فأنهى النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق خمس نقاط بواقع 45-40، وواصل سيطرته في الربعين الثالث والرابع ليحسم اللقاء بفارق 19 نقطة وبنتيجة نهائية 92-73.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى أيضاً لصالح حمص الفداء بنتيجة 81-65.

وكان الوحدة تغلب على الشبيبة بنتيجة 108-73، كما تغلب أهلي حلب على الحرية 54-52 نقطة.

