المهاجم السويدي إيساك يعود لتشكيلة ليفربول بغد غياب طويل للإصابة

عاد المهاجم أليكساندر إيساك إلى تشكيلة ليفربول الإنكليزي في المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غداً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يخض المهاجم السويدي سوى 16 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله من نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

وتعرض إيساك في كانون الأول الماضي لإصابة إثر تدخل من الهولندي ميكي فان دي فين أثناء تسجيله هدف الافتتاح في الفوز على توتنهام هوتسبير 2-1، ليخضع لجراحة في الكاحل أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وكان لغياب إيساك تأثيره الواضح، وقد يشكل وجوده ضمن قائمة الـ21 لاعباً في رحلة باريس دفعة معنوية كبيرة لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، الذي يعاني تراجعاً في النتائج.

وستكون مواجهة ربع النهائي ثأرية لليفربول، إذ خرج على يد الفريق الفرنسي الموسم الماضي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.