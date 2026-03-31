منتخب سوريا ينهي تصفيات كأس آسيا بالعلامة الكاملة بالفوز  على نظيره الأفغاني

الرياض-سانا

فاز منتخب سوريا الوطني للرجال بكرة القدم على نظيره الأفغاني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027.

سجل لمنتخبنا كل من محمد الصلخدي في الدقيقة السابعة، ومحمد حلاق في الدقيقة 53، ومحمد المصطفى هدفين في الدقيقتين 63 و81، ومحمود الأسود في الدقيقة 90.

ولم يظهر منتخبنا في الشوط الأول بالمستوى المطلوب رغم تقدمه بهدف مبكر، وإضاعة محمود الأسود لركلة جزاء، وتلقت شباك منتخبنا هدفاً في الدقيقة 23 بعد خطأ من حارس المرمى.

وتغير أداء منتخبنا في الشوط الثاني، وسيطر على وسط الملعب، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف في شباك نظيره الأفغاني، الذي اكتفى بالدفاع والاعتماد على الكرات الطويلة التي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى منتخبنا.

وبهذه النتيجة وصل منتخبنا الوطني للنقطة الـ 18 في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوزه في جميع مبارياته حاصداً العلامة الكاملة، علما بأنه ضمن مقعده في نهائيات كأس آسيا منذ الجولة الرابعة، فيما احتل منتخب ميانمار المركز الثاني، والمنتخب الباكستاني ثالثاً، وحل منتخب أفغانستان بالمركز الرابع.