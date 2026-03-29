التعادل السلبي يحسم ودية البرتغال والمكسيك تحضيراً لمونديال 2026

مكسيكو سيتي-سانا

خيم التعادل السلبي على المواجهة الودية التي جمعت بين المنتخبين البرتغالي والمكسيكي، في إطار تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وشهدت المباراة غياباً مؤثراً لقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استبعد من القائمة بداعي الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع فريقه النصر السعودي، ما أثر بوضوح على النجاعة الهجومية للمنتخب البرتغالي، حيث أهدر اللاعبون عدة فرص محققة.

وفي المقابل، قدم المنتخب المكسيكي عرضاً قوياً أمام جماهيره، وهدد بدوره المرمى البرتغالي في أكثر من مناسبة.

وتأتي هذه المباراة ضمن أجندة التوقف الدولي الحالي، حيث يواصل المنتخب البرتغالي تحضيراته بمواجهة ودية ثانية أمام نظيره الأمريكي فجر الأربعاء المقبل، بينما يختتم المنتخب المكسيكي معسكره الحالي بلقاء قوي يجمعه بمنتخب بلجيكا في التوقيت ذاته.