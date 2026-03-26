اتحاد كرة السلة يعفي الأندية والكوادر من العقوبات المالية بمناسبة عيد الثورة السورية

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الثورة السورية، أصدر الاتحاد السوري لكرة السلة قراراً يقضي بإعفاء الأندية واللاعبين والإداريين وكوادر اللعبة من العقوبات المالية المترتبة عليهم نتيجة المخالفات الانضباطية، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور القرار.

وبيّن الاتحاد في تعميم نشره اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن هذا الإعفاء يقتصر على العقوبات المالية فقط، مع استمرار سريان العقوبات الإدارية في حال وجودها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

ويشمل القرار جميع العقوبات المالية الصادرة عن الاتحاد بموجب اللوائح الانضباطية، ولا يتضمن أي مستحقات أو مبالغ مالية مترتبة نتيجة قضايا أو شكاوى قائمة أو منظورة.

ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف الأعباء عن الأندية، وتعزيز الاستقرار في العمل الرياضي.