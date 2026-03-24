الوحدة ينتزع فوزاً صعباً من الشعلة في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

واصل الوحدة في تضييق الخناق على المتصدر أهلي حلب، بفوزه على الشعلة بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب الفيحاء بدمشق.

سجل أهداف الوحدة، مؤمن ناجي وأسامة أومري من ركلة جزاء، ومحمد بري على التوالي، أما الشعلة فقد سجل له زين وردة هدفين.

وكانت مباريات الجولة قد شهدت تعادل أهلي حلب مع الجيش بهدف لمثله، فيما حقق حمص الفداء فوزاً كبيراً على خان شيخون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتغلب الفتوة على ضيفه أهلي دمشق بنتيجة أربعة أهداف لهدف، كما تعادل حطين والطليعة بهدف لهدف، وانتهى لقاء الحرية والشرطة بالتعادل السلبي، وفاز الكرامة على أمية بثلاثية نظيفة، بينما تعادل تشرين وجبلة بهدف لمثله.

ومع نهاية الجولة الـ 15 من الدوري، بقي أهلي حلب في صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، يليه الوحدة برصيد 33 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد حمص الفداء إلى 30 نقطة في المركز الثالث.