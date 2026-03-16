فابريغاس يحوّل كومو إلى “الرقم الصعب” في الدوري الإيطالي لكرة القدم

من نادٍ يصارع في الدرجات الدنيا إلى مرشح جدي لدوري أبطال أوروبا، هكذا يمكن تلخيص التحول الذي شهده نادي كومو تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، الذي بات في غضون موسمين فقط أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم التدريب الأوروبي.

بدأت قصة فابريغاس مع كومو عام 2022 عندما انضم إلى النادي كلاعب، ليعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية في 2023 بعد مسيرة حافلة مع آرسنال وبرشلونة وتشيلسي ومنتخب إسبانيا، لكن الإسباني البالغ من العمر 38 عاماً لم يبتعد عن المستطيل الأخضر، بل انتقل مباشرة إلى عالم التدريب، حيث تولى تدريب فرق الشباب ثم الفريق الأول بشكل مؤقت في 2023.

وفي صيف 2024 تم تعيين فابريغاس مدرباً رسمياً للفريق بعقد يمتد لأربع سنوات، وكان أول إنجاز كبير له مساهمته البارزة في صعود كومو إلى الدرجة الأولى لموسم 2023-2024 بعد غياب دام 21 عاماً، حيث عمل كمساعد ثم قاد الفريق فعلياً في المراحل الحاسمة.

الموسم الأول كمدرب رئيسي (2024-2025) شهد مفاجأة أخرى، إذ نجح فابريغاس في قيادة الفريق الوافد حديثاً إلى إنهاء الموسم ضمن المركز العاشر في جدول الدوري الإيطالي وهو أفضل مركز لكومو منذ عقود طويلة، وأول موسم يضمن فيه البقاء في الدرجة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

ووضع الموسم الحالي فابريغاس والنادي على خارطة القمة الأوروبية، حيث يحتل كومو حالياً المركز الرابع أي ضمن الأربعة الأوائل في الدوري، وحقق انتصارات لافتة على عمالقة مثل يوفنتوس وأحرج نابولي في معقله، بل وتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد مباراة مثيرة أمام نابولي انتهت بركلات الترجيح.

أسلوب فابريغاس التكتيكي يعتمد على الاستحواذ، الحركة المرنة في خط الوسط، والانتقالات السريعة، مع مرونة دفاعية تجعل الفريق صعب المراس خصوصاً خارج الأرض.

من اللاعب الذي صنع الفارق في أكبر الملاعب الأوروبية، إلى المدرب الذي يعيد كتابة تاريخ نادٍ صغير، تستمر قصة سيسك فابريغاس مع كومو، ومع اقتراب نهاية الموسم، يتساءل الجميع هل ينجح في قيادة كومو إلى مقعد في دوري أبطال أوروبا؟

ولعل ما تحقق حتى الآن يكفي ليُسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الإيطالي.