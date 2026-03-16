ختام ذهاب الدوري السوري لكرة السلة للرجال والنواعير في الصدارة

دمشق-سانا

اختُتمت مرحلة الذهاب من الدوري السوري لكرة السلة للرجال، بحلول فريق النواعير في صدارة ترتيب الفرق، بعد ثماني جولات من المنافسة.

وجاء النواعير في صدارة ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة، يليه أهلي حلب بذات الرصيد لكنه يتأخر عنه بفارق التسجيل، ويأتي الوحدة، وحمص الفداء على التوالي مباشرة خلفهما بـ 13 نقطة لكل منهما، ما ينذر بمنافسة شديدة في مرحلة الإياب القادمة.

وفي بقية جدول الترتيب، حل الشبيبة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ويليه الكرامة بـ12 نقطة، ثم الحرية والجيش على التوالي بـ 10 نقاط لكل منهما، ثم الثورة تاسعاً برصيد 8 نقاط.

وكان الوحدة حامل اللقب، فاز على الحرية بنتيجة 85-80، في المباراة الأخيرة من الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الذهاب.