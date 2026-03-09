محترف الشبيبة تاج أندرسون.. رقم قياسي تاريخي في مباراة لا تُنسى مع الوحدة بدوري كرة السلة

دمشق-سانا

في أمسية ممتعة جمعت الشبيبة والوحدة ضمن منافسات الدوري السوري لكرة السلة للرجال، خطف محترف نادي الشبيبة الأمريكي تاج أندرسون الأضواء بعد تقديمه مباراة خيالية بكل المقاييس.

أندرسون قاد فريقه الشبيبة إلى الفوز بعد وقت إضافي بسلة قاتلة سجلها قبل نهاية الوقت الأصلي بأجزاء من الثانية، ليواصل بعدها كتابة واحدة من أروع الصفحات الفردية في الموسم.

ولم يكن أندرسون مجرد لاعب في الملعب، بل كان عاصفة هجومية لا تهدأ، محققاً 47 نقطة، منها 9 ثلاثيات خلال 45 دقيقة لعب، في أداء يعكس قدراته الكبيرة وإصراره على قيادة فريقه حتى اللحظة الأخيرة.

أندرسون أظهر فعالية عالية رغم كثافة المحاولات، حيث سجل (7 من 17) من داخل القوس، و (9 من 21) من الثلاثيات، و (6 من 6) من خط الرميات الحرة، كما سجل 5 ريباوند و 4 أسيست و 2 بلوك و2 ستيل مع 2 تورن أوفر فقط رغم حجم المسؤولية الهجومية الضخم الذي كان على عاتقه.

ويقدم أندرسون، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً ويصل طوله إلى 193 سم، مستوىً ثابتاً منذ انضمامه للشبيبة، وسبق أن تميز في مباراة قوية بكل معنى الكلمة أمام أهلي حلب، حيث كان الأكثر فاعلية بين لاعبي الفريقين مساعداً فريقه على تحقيق الفوز بـ 35 نقطة، و 9 ريباوند، و 5 ستيل.

وارتقى فريق الشبيبة بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 99-98 نقطة بعد التمديد، للمركز الثالث على لائحة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، متساوياً مع النواعير صاحب المركز الأول، وأهلي حلب الذي يحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز السادس.