ليدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

بلغ ليدز يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وافتتح سين لوننغستاف التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأضاف غابرييل غودموندسون الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، واختتم جويل بيروي ثلاثية ليدز في الدقيقة الخامسة والثمانين.

كما بلغ ساوثهامبتون الدور ربع النهائي، بفوزه على مستضيفه فولهام بهدف دون رد.

وأحرز روس ستيوارت هدف تأهل الفريق الضيف من ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليلتحق ساوثهامبتون بركب المتأهلين إلى دور الثمانية.