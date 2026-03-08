ليدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

photo 2026 03 08 23 02 58 ليدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

بلغ ليدز يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وافتتح سين لوننغستاف التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأضاف غابرييل غودموندسون الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، واختتم جويل بيروي ثلاثية ليدز في الدقيقة الخامسة والثمانين.

كما بلغ ساوثهامبتون الدور ربع النهائي، بفوزه على مستضيفه فولهام بهدف دون رد.

وأحرز روس ستيوارت هدف تأهل الفريق الضيف من ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليلتحق ساوثهامبتون بركب المتأهلين إلى دور الثمانية.

الطليعة يفوز على بنش في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره الفيتنامي ودياً غداً
نادي الفروسية في اللاذقية.. صون سلالات عربية أصيلة وتعزيز حضور رياضة الفروسية
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يختتم معسكره التحضيري لنهائيات كأس آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك