دفعة جديدة من اللاعبين تنضم لمعسكر منتخب سوريا لكرة القدم للشباب

دمشق-سانا

انضمت دفعة جديدة من اللاعبين إلى معسكر منتخب سوريا لكرة القدم للشباب المقام في دمشق، والذي دعا إليه اتحاد كرة القدم مؤخراً في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في الكويت.

وضمت الدفعة الثانية ،التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم، كلاً من اللاعبين : بشار الحريري، محمود الحسن، جواد دولة، ماهر سوركي، علي عفيفة ، قيس عبد الكريم، يحيى قاسم، بدر خلف، ميخائيل الزعت، لؤي الحسن، أحمد سويد، حمزة كسادو، محمد نور الحمود، لؤي دهنة، عبد الرحمن رحمون، رامي الترك، محمد هاني أوسو، يوسف شحير، سامي درويش، بديع شملص، ليث العليا، أحمد خبا، عبد الحميد شعبان ، عبد اللطيف عكيل، براء خليل، بشارة الدروبي ، ايفان المحمد ، حسين إبراهيم، ليث ناصر، علاء الدين الهندي ، محمد نور قونيلي.

وكانت القائمة الأولية التي أعلنها الاتحاد لمعسكر المنتخب ضمت 26 لاعباً.