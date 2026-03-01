الكرامة يفوز على الفتوة في ختام الجولة 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

حقق الكرامة فوزاً ثميناً على الفتوة بنتيجة هدف دون مقابل سجله إسلام بطران في ختام الجولة 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وكانت الجولة الحادية عشرة انطلقت الجمعة، وحقق أهلي حلب انتصاراً كبيراً على جاره الحرية في ديربي الشهباء بخمسة أهداف مقابل هدف، وجبلة على دمشق الأهلي بهدف دون رد، والجيش على خان شيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف، والوحدة على الطليعة بهدفين مقابل هدف.

كما شهدت هذه الجولة تعادل الشرطة مع الشعلة بهدف لهدف، وأمية مع تشرين سلباً، وحطين مع حمص الفداء سلباً.

وبهذه النتائج بقي أهلي حلب في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، يليه الوحدة في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم حمص الفداء بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة.