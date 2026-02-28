الوحدة يفوز على الطليعة في الجولة 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة على الطليعة اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل هدفي الوحدة مؤمن ناجي وعلي بشماني، بينما سجل للطليعة سامر خانكان.

ويلتقي حطين مع حمص الفداء في ملعب اللاذقية البلدي مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكانت الجولة الحادية عشرة انطلقت أمس، وحقق أهلي حلب انتصاراً كبيراً على جاره الحرية في ديربي الشهباء بخمسة أهداف مقابل هدف، وجبلة على دمشق الأهلي بهدف دون رد، والجيش على خان شيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الشرطة مع الشعلة بهدف لهدف، وأمية مع تشرين سلباً.

وتختتم الجولة الحادية عشرة مبارياتها غداً، بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.