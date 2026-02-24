أهلي حلب يعزز صدارته للدوري الممتاز بفوز كبير على الشعلة

محافظات-سانا

عزز أهلي حلب صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم، بفوز كبير على الشعلة بنتيجة 6-1 في الجولة العاشرة التي انطلقت اليوم، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الحمدانية بحلب.

وتناوب على تسجيل أهداف أهلي حلب إيمانويل ماهوب (هدفين)، وأحمد الأحمد، وحمزة الكردي، وإبراهيم الزين، وأنس دهان، بينما سجل هدف الشعلة الوحيد محمد حرب.

وفرط حطين في فرصة صعوده إلى المركز الثاني بخسارته أمام الجيش بنتيجة 2-1، حيث سجل للجيش علي السعيد، ومحمد شريفة، بينما سجل لحطين حمزة فوسيني، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وحقق أمية أول فوز له في الدوري الممتاز بفوزه على دمشق الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب الجلاء في دمشق، وسجل أهداف الفائز سامويل بادو، ومحسن سليمان.

وفاز الفتوة على جبلة بهدف دون مقابل، سجله عبد الرحمن الحسين، في المباراة التي جمعتهما في ملعب دير الزور البلدي.

كما فاز الطليعة على الشرطة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب حماة البلدي.

وسجل أهداف الطليعة سليمان رشو (هدفين)، وبابا سار، وسامر خانكان، هدف واحد لكل منهما.

وتقام اليوم مباراتان، حيث تجمع الأولى خان شيخون مع الحرية في ملعب إدلب البلدي، والثانية تجمع تشرين مع الكرامة في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم غداً الأربعاء الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بلقاء يجمع حمص الفداء مع الوحدة في ملعب جبلة البلدي.