بايرن ميونخ الألماني يكرّم هدافه هاري كين لوصوله إلى 500 هدف بمسيرته المهنية

ميونيخ-سانا

كرّم نادي بايرن ميونخ الألماني هدافه الإنكليزي هاري كين قبيل انطلاق مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك احتفاءً بإنجازه التاريخي في الوصول إلى 500 هدف في مسيرته المهنية، والذي تحقق في 15 شباط الجاري خلال مباراة الفريق أمام فيردر بريمن.

وقدّم النادي البافاري لكين هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية تجمع صوراً من أبرز أهدافه على مدار مسيرته، وذلك أمام الجماهير في ملعب أليانز أرينا، حيث تم الاحتفاء به قبل إعلان التشكيلتين الرسميتين للمباراة.

وأضاف كين هدفين آخرين إلى رصيده، ليرفع إجمالي أهدافه إلى أكثر من 500، مساهماً في فوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 على آينتراخت فرانكفورت، مما عزز من موقعه في صدارة الدوري الألماني.