7 مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تختتم  الجولة التاسعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم اليوم بإقامة 7 مباريات في محافظات دمشق واللاذقية ودرعا وحلب.

فعلى ملعب اللاذقية البلدي، يلتقي حطين  مع الفتوة، وفي ملعب جبلة البلدي باللاذقية يواجه جبلة فريق خان شيخون، ويلتقي الشعلة مع الطليعة على أرض ملعب درعا البلدي.

ويواجه الوحدة، متصدر الدوري، فريق دمشق الأهلي في ملعب الفيحاء بدمشق.

ويلتقي أمية  مع أهلي حلب  في ملعب الجلاء بدمشق، بينما يواجه الحرية فريق حمص الفداء في ملعب حلب البلدي.

ويقابل الكرامة فريق الجيش في ملعب الحمدانية بحلب في آخر مباريات الجولة التاسعة.

وكانت الجولة  التاسعة انطلقت أمس بلقاء واحد جمع تشرين والشرطة على ملعب الفيحاء بدمشق وانتهى بفوز تشرين بهدف دون رد.

