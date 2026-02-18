نيوكاسل الإنكليزي يضع قدماً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

photo 2026 02 18 22 55 05 نيوكاسل الإنكليزي يضع قدماً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

باكو-سانا

حقق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي فوزاً كبيراً على مضيفه كاراباخ الأذري بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لنجم الفريق أنطوني جوردون بتسجيله سوبر هاتريك 4 أهداف، في الدقائق 3، و32، و33 و45+1، كما سجل للفريق الضيف المدافع الألماني مالك ثياو في الدقيقة 8، وياكوب مورفي في الدقيقة 72، فيما سجل هدف الخاسر الوحيد إلفين دفارقولييف في الدقيقة 55.

ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم على أرض ملعب سانت جيمس بارك في إنكلترا.

