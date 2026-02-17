نادي الشرطة أولاً ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية برياضة قوة الرمي

دمشق-سانا

أحرز نادي الشرطة المركزي المركز الأول ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية برياضة قوة الرمي لفئتي الشباب والشابات والرجال والسيدات، والتي نظمها اتحاد الفنون القتالية بصالة مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

وجاء نادي طلبة حلب في المركز الثاني على لائحة الترتيب، وحل في المركز الثالث بيت الأسطورة الرياضي، وجاء مركز صحنايا الرياضي في المركز الثالث مكرر.

شارك بالبطولة 135 لاعباً ولاعبة مثلوا مختلف الأندية والبيوتات الرياضية والهيئات الممارسة للعبة في سوريا.

يشار إلى أنه شارك بتحكيم البطولة الحكام الذين شاركوا يوم الـ 14 من الشهر الحالي في السيمنار التدريبي الخاص باللعبة، الذي أقيم بإشراف الدكتور وليد قصاص، رئيس الاتحاد الدولي لقوة الرمي.