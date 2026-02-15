الوداد المغربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

الرباط-سانا

تأهل الوداد الرياضي المغربي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه عزام التنزاني 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثانية.

تقدّم الوداد الرياضي بهدف عكسي وقّعه المدافع باسكال ميسيندو في الدقيقة 64، وفي الوقت المحتسب بديلاً (90+4) أضاف وليد ناسي هدفاً ثانياً للفريق المغربي.

وفي ذات المجموعة، انتصر مانياما من الكونغو الديمقراطية على نيروبي يونايتد الكيني 3-صفر.

وتصدر الوداد مجموعته بـ15 نقطة، فيما حل مانياما في مركز الوصافة بـ12 نقطة، ثم عزام ثالثاً بـ9 نقاط في المقابل يحتل نيروبي يونايتد المركز الأخير دون نقاط.