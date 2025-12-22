المغرب يفوز على جزر القمر في مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم

photo 2025 12 22 00 09 58 المغرب يفوز على جزر القمر في مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم

الرباط-سانا

استهل المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم “المغرب 2025″، بتحقيق الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية من النسخة الخامسة والثلاثين في البطولة.

أقيمت المباراة في افتتاح المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف.

ودامت السيطرة تماماً للمنتخب المغربي في الشوط الثاني ونجح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 55، ثم تمكن المهاجم البديل أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 74.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً منتخبي مالي وزامبيا اللذين سيلتقيان غداً.سانا

باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه جواو نيفيش
انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة الطائرة
إعلان قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب
افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
إعلان تشكيلة منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم لمواجهة لبنان بنصف نهائي غرب آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك