المغرب يفوز على جزر القمر في مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم

الرباط-سانا

استهل المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم “المغرب 2025″، بتحقيق الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية من النسخة الخامسة والثلاثين في البطولة.

أقيمت المباراة في افتتاح المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف.

ودامت السيطرة تماماً للمنتخب المغربي في الشوط الثاني ونجح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 55، ثم تمكن المهاجم البديل أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 74.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً منتخبي مالي وزامبيا اللذين سيلتقيان غداً.سانا