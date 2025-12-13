اختتام بطولة الشطرنج التنشيطية بحمص احتفاء بذكرى التحرير 

حمص-سانا

احتفاءً بذكرى التحرير، اختتمت اليوم بطولة الشطرنج التنشيطية بمشاركة 39 لاعباً من مختلف الفئات العمرية.

وأقيمت البطولة وفق نظام الشطرنج السريع، والذي امتد عبر سبع جولات، حيث أقيمت المباريات بزمن 15 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى عزالدين الرضوان وعدنان خدام وإياد الرضوان.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بحمص عاطف السباعي في تصريح لـ سانا، أن الهدف من هذا الحدث الرياضي هو تحفيز النشاط الرياضي في المحافظة وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين.

بدوره أكد عدد من اللاعبين أن هذه البطولة كانت فرصة مثالية لتحسين المستوى الفني، معتبرين أن هذا الحدث الرياضي يدمج بين الاحتفال بالإنجاز الوطني وتعزيز القدرات الفردية والجماعية.