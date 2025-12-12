ريال بيتيس الإسباني يتجاوز دينامو زغرب الكرواتي في الدوري الأوروبي

عواصم-سانا

تجاوز ريال بيتيس الإسباني مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة السادسة لمنافسات الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل أهداف الفريق الإسباني سيرجي دومينغيز بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 31، ورورديغو ريكيلمي في الدقيقة 34، والبرازيلي أنتوني في الدقيقة 38، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد نيكو غاليزيتش في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز حل ريال بيتس بالمركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند النقطة ال7 في المركز السادس والعشرين.

وفي مباراة ثانية، فاز نادي ميتيلاند الدنماركي على غنك البلجيكي بهدف دون رد ليتساوي مع ليون بالصدارة ب 15 نقطة.

كما حل براغا البرتغالي بالمركزه السابع ب13 نقطة، بفوزه على نيس الفرنسي بهدف نظيف، ليتراجع الفريق الفرنسي إلى المركز الأخير.

وحقق نوتينغهام فوريست الفوز أمام أوتريخت الهولندي بنتيجة 2-1، بينما تعرض ليل الفرنسي للخسارة بمواجهة يونغ بويز السويسري وبواقع 1-0.