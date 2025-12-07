تعادل منتخب الإمارات مع نظيره المصري في بطولة كأس العرب

2g509hw91k902g4pn تعادل منتخب الإمارات مع نظيره المصري في بطولة كأس العرب

الدوحة-سانا

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره المصري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تقدم منتخب الإمارات أولاً بهدف في الدقيقة ال61 عن طريق كايو، ثم تمكن مروان حمدي من التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة ال85.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف المنتخب الأردني الذي ضمن التأهل إلى ربع النهائي، فيما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة متقدماً بفارق الأهداف أمام الكويت.

جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
البعثة الرياضية السورية تفتتح مشاركتها بدورة التضامن الإسلامي ببرونزية في السباحة
منتخب سوريا للرجال لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياً
الوحدة بطلٌ لدورة دمشق الكروية الودية بعد فوزه على نادي الجيش
الكرامة السوري يواجه فريق باشوندارا البنغالي في ملحق كأس التحدي الآسيوي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك