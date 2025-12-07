تعادل منتخب الإمارات مع نظيره المصري في بطولة كأس العرب

الدوحة-سانا

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره المصري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تقدم منتخب الإمارات أولاً بهدف في الدقيقة ال61 عن طريق كايو، ثم تمكن مروان حمدي من التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة ال85.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف المنتخب الأردني الذي ضمن التأهل إلى ربع النهائي، فيما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة متقدماً بفارق الأهداف أمام الكويت.