النرويجي هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

أصبح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، محطّماً الرقم القياسي الذي صمد 30 عاماً باسم المهاجم الإنكليزي آلان شيرار.

المهاجم النروجي احتاج إلى 111 مباراة فقط ليبلغ المئوية، متفوّقاً على شيرار الذي حققها في 124مباراة، بينما جاء نجوم كبار مثل هاري كاين وسيرجيو أغويرو وتييري هنري ومحمد صلاح بفارق كبير خلفه.

هالاند سجّل هدفه المئة أمام فولهام في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشرة بعد تمريرة متقنة من جيريمي دوكو، في لقطة أظهرت قوته وتركيزه رغم الضغوط التي تعرض لها مؤخراً.